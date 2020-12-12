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Bu markette para değil insanlık geçiyor

12.12.2020 07:32 | Son Güncelleme: 12.12.2020 07:37
Bu markette para değil insanlık geçiyor

Gazetelerde Nil Karaibrahimgil, Belçim Bilgin gibi ünlü kadınlar vesilesiyle dikkatimizi çeken Global Reset Summit adlı yardımlaşma organizasyonu, 5-6 Aralık'ta Türkiye dahil yedi ülkede aynı anda çevrimiçi gerçekleştirildi.

Gazetelerde Nil Karaibrahimgil, Belçim Bilgin gibi ünlü kadınlar vesilesiyle dikkatimizi çeken Global Reset Summit adlı yardımlaşma organizasyonu, 5-6 Aralık'ta Türkiye dahil yedi ülkede aynı anda çevrimiçi gerçekleştirildi. Bu yılki amacı, COVID-19 salgını nedeniyle mağduriyet yaşayanlara kaynak yaratmak olan etkinliğin Türkiye ayağını, Joint Idea platformu üstlendi. Panellere bilet alanlar sayesinde toplanan 127 bin liralık kaynak, israfla ve yoksullukla mücadele eden sivil toplum kuruluşu Temel İhtiyaç Derneği'ne (TİDER) aktarıldı.

TİDER'in amacı bir taraftan israfı önlemek, diğer taraftan insanların temel ihtiyaçlarına adil ve eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmalar yürütmek. Bu kapsamda kurulan 'destek marketler'le yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ücretsiz ulaşmaları sağlanırken Destek İK aracılığıyla bu kişilere eğitimler veriliyor, meslek edindiriliyor ve işe yerleştiriliyor.

TİDER geçen ağustosta Türkiye'nin ilk 'gıda otomatı'nı hayata geçirdi.

İster maddi destek, ister kumbara desteği

Derneğin ilk 'Destek Market'i 2015'te İstanbul Maltepe'de kuruldu. Paranın geçmediği bu markette, bağışlanan ürünler ihtiyaç sahiplerine sunuluyor. İhtiyaç sahipleri yapılan başvurular arasından belirli kriterlere göre seçiliyor, bir kişinin kaç adet ürün alabileceği de hanede yaşayan kişi ve çocuk sayısı gibi kurallara göre belirleniyor. Düzenli destekçilerden alınan ürünlerle aylık ortalama 16 bin ihtiyaç sahibine bağış yapan TİDER, COVID-19'la mücadele kapsamında da 16 Mart'tan bu yana yerel ve global pek çok markadan hem ürün hem de nakit bağış desteği alarak tüm Türkiye'de 160 binden fazla aileye bağış desteği ulaştırdı.

Sistemin Türkiye'ye yayılması için de 'TİDER Gıda Bankacılığı Ağı' oluşturuldu. Toplam 29 ilde TİDER ağına kayıtlı 45 gıda bankası üzerinden 626 bin 280 ihtiyaç sahibine yardım ediliyor. Dernek bunun yanı sıra kriz dönemlerinde afet bölgelerinde yaşayanların temel ihtiyaçlarını karşılıyor, kırsal bölgelerdeki kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerine öncelik veren kalkınma projeleri geliştiriyor, çocuk yoksulluğu konusunda yerel projeler üretiyor.

TİDER desteğe açık. Beş farklı alanda gönüllü olabilirsiniz: Kaynak geliştirme gönüllüsü, ofis gönüllüsü, iletişim gönüllüsü, destek market gönüllüsü ya da insan kaynakları gönüllüsü. Şirketler de binalarına giysi ve gıda kumbaraları yerleştiriyor, ekipleriyle Destek Marketler'de satışlara katılıyor. Gitti Gidiyor üzerinden TİDER'in tişört, alışveriş çantası, yüzük gibi ürünlerini satın almak ya da Trendyol'un 'Sepette İyilik Hareketi' çalışmasıyla destek olmak da mümkün. Bilgi için: www.tider.org

Kaynak: Hürriyet

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