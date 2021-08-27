Bu mahallenin nüfusu gece 12, gündüz 200 bin kişi

Fatih ilçesinin gündüz en kalabalık mahallesi olan Sarıdemir Mahallesi'nin nüfusu gece 12 kişiye düşerken, mahalle bu nüfusuyla hem Fatih'in, hem de İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi oldu.

Fatih ilçesinin gündüz en kalabalık mahallesi olan Sarıdemir Mahallesi'nin nüfusu gece 12 kişiye düşerken, mahalle bu nüfusuyla hem Fatih'in, hem de İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi oldu.

Fatih ilçe merkezine 3 kilometre, İstanbul kent merkezine ise yaklaşık 2 kilometre mesafede olan Sarıdemir Mahallesi'nin nüfusu gündüz 150-200 binlere çıkarken, gece ise 12 kişiye düşüyor. Fatih'e bağlı 57 mahalleden biri olan ve tarihi yarımada ile Haliç kıyısında yer alan mahallede birçok dükkan, restoran ve imalathane bulunuyor. Ayrıca mahallede Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserler de yer alırken mahalle ise havadan görüntülendi.

"Gündüzü ile gecesi oldukça farklı bir muhit burası"

Sarıdemir Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan Mustafa Bala, "Burada, Sarıdemir Mahallesi'nde yaşıyorum. Küçük Pazar'da burada esnaflık yapıyorum. Gündüzü ile gecesi oldukça farklı bir muhit burası. Burada gündüz belki 150-200 bin insan geçer bizim dükkanımızın önünden ve muhitten ama akşam olduğunda burada çok az sayıda insan bulursunuz, belki 3-5 kişi. Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda, uzun gecelerde buralarda kimseleri bulamazsınız. Mahalleyi seviyorum, mahalle güzel bir mahalle, tarihi dokusu ve tarihi geçmiş fazla olan bir mahalle. Burada çok enteresan insanlar yetişmiş. Akademisyenler, edebiyatçılar yetişmiş. Zamanında şehzadeler oturmuş" dedi.

"Burası saat 20: 00 olduktan sonra tenhalaşıyor güvenli değil"

Mahallede gece çok az insan kaldığını belirten Erhan Azan, "Burası saat 20: 00 olduktan sonra tenhalaşıyor. Pandemi insanların azalmasına neden oldu. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Gece nüfusu buranın pek yok yani. Buradaki esnafların hepsi değişik semtlerde oturuyor. Saat 20.00 olunca herkes dükkanları kapatıyor evlerine gidiyor. Nüfus gündüzleri ise 100-150 bin vardır" diye konuştu.

"Gündüz hareketliliği gelip geçen insanlar kalıcı olan insanlar değil"

Gündüzleri kalabalık olmasının esnafa fayda sağladığını söyleyen Şeref Turgut ise, "Burası Fatih ilçesinin alan olarak en büyük mahallesi. Ticaretin çok olduğu, metronun, kıyıda turizm teknelerinin olduğu bir yer. Ticaret olarak kalabalık olması buranın esnafına yarıyor. Gündüz hareketliliği gelip geçen insanlar kalıcı olan insanlar değil. Akşamleyin tabii ki herkes kendi ikametgahına gidiyor. Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserlerimiz var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı