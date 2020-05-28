Bu köyde su için çeşmeye, telefonla görüşmek için tepelere çıkıyorlar
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Bu köyde su için çeşmeye, telefonla görüşmek için tepelere çıkıyorlar

Bu köyde su için çeşmeye, telefonla görüşmek için tepelere çıkıyorlar Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba Köyünde, bölge halkı su içmeye çeşmeye, internet için ise tepeye çıkıyor.

28.05.2020 14:10 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:15

Bu köyde su için çeşmeye, telefonla görüşmek için tepelere çıkıyorlar

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba Köyünde, bölge halkı su içmeye çeşmeye, internet için ise tepeye çıkıyor.

Bölgede halk, telefonla görüşmek için çıktığı tepede köpek saldırısı ile de karşılaşma riski ile korku dolu anlar yaşıyor.

İddiaya göre internet ve telefon hatlarının çekmediği bölgede insanlar, tepeleri kullanarak sevdiklerine ulaşabiliyor. Çocuğunun çevrim içi derslerini takip etmesi için onu tepeye çıkaran Gönül Bakubala, çocuğunun ders çalışabilmesi için onu tepeye çıkardığını başıboş köpeklerden ise baş alamadıklarını söyledi. Ders takiplerini düzgün yapamadığını ifade eden kızı Egem Bakubala ise "Ders çalışmak için hep tepeye çıkıyorum. Arkadaşlarım guruplara mesaj atıyor öğretmenlerimiz test gönderiyor 2-3 gün sonra gördüğümde ve testleri çözdüğümde ise çok geç oluyor. Hiçbir anlamı kalmıyor"dedi.

Tepeye çıkmaya mecbur kaldığını anlatan Dursun Çetin, "Telefonlar çekmediği için mecbur kalıyoruz tepelere çıkmaya, bizler gençler çıkıyor ama ihtiyarlarımız çıkamıyor. Telefon şebekeleri çekse bir telefon görüşmesi için dere tepe çıkmamıza gerek kalmaz"diye konuştu

Çeşmeden su doldurup Kırıkkale'ye banyo yapmaya gidiyor

Yaşadıkları sitede çok ciddi su sorunu ve çöplerin bölgede konteynır olmaması nedeni ile kovalara bırakıldığını anlatan Mehmet Bakubala, "Su deposuna en yakın ev benim evim çeşmeden su akmıyor, çeşmeden su alıp geliyoruz. Aldığımız suyu lavobo, mutfak ve banyoda kullanıyorum" ifadelerini kullandı. Mahalle sakinlerinden Sadi Karacaoğlu ise susuzluktan abdest alamadıklarını sürekli teyemmüm yaptıklarını ve banyo yapmak için Kırıkkale'ye gittiklerini şöyle anlattı;

"En büyük sorunumuz su sorunu, sadece toprakla teyemmüm yapabiliyoruz. Çok perişan haldeyiz. Altyapı sorunumuz var. Bölgede mahsur kaldık. Ben Kırıkkale'ye çocuklarımın yanına banyo yapmaya gidiyorum."

Bu köyde su için çeşmeye, telefonla görüşmek için tepelere çıkıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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