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Bu köyde binler yıllık düğün geleneği yaşatılmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Haberler | Kültür Sanat

Bu köyde binler yıllık düğün geleneği yaşatılmaya devam ediyor -Gelin bindirildiği atla şarkılar eşiliğinde damat evine götürüldü Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Köyü'nde vatandaşlar atalarından gelen gelenek ve göreneklerini yaşatıyor.

ŞIRNAK (İHA) - Bu köyde binler yıllık düğün geleneği yaşatılmaya devam ediyor

-Gelin bindirildiği atla şarkılar eşiliğinde damat evine götürüldü

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Köyü'nde vatandaşlar atalarından gelen gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Araçlarla uzun konvoylar yerine eski geleneklerde olduğu gibi gelin ve beraberindekiler evinden süslenen atlara bindirip önde erkekler şarkılar söyleyerek arkada da kadınların geldiği atlı konvoyla gelin damat evine götürülüyor.

Vatandaşlar atalarının bu örf ve adetlerini yaşattıkları gibi çocuklarının da yaşamasını ve nesilden nesile aktarılmasını istiyor. Bu şekilde örf ve adetlerini yaşatarak kültürel miraslarına sahip çıkan vatandaşlar, binlerce yıllık geçmişlerinin kaybolmasına izin vermiyor. Damadın dayısı Hesam Babat, "Bu bizim yöresel gelenek göreneklerimizde gelin ve damadı ata bindirip götürmek var. Ezelden beri devam ediyor, devam edecektir inşallah şu an biraz azaldı ama biz devam ettiriyoruz. Kaybolmasını istemiyoruz. Gelin evinde önce nişanımızı yaptık, takılarımızı taktık ondan sonra gelinimizi ve damadımızı ata bindirdik, örf adetlerimize göre önden erkek kısmı olarak arkadan kadın kısmı olarak yaya bir şekilde damat evine getirdik. Bu arada örf ve adetlerimize göre şarkılar söyledik, gelinimizi damat evine bıraktık, düğünümüz akşama kadar devam etti. Bu gelenek göreneklerin binlerce yıllık bir geçmişi var Mezopoptamya genelinde var olan bir gelenek. İnşallah kaybolmayacak bizim çocuklarımız torunlarımızda devam ettirecektir. Erkekler için şal şapık dediğimiz kadınlarında kıras fistan ya da gıras kurtek dediğimiz yöresel kıyafetler giyiliyor" dedi.

At üzerinde damat evine getirilen gelin ve damat kapı önünde attan indirilerek eve alınırken, düğün gece geç saatlere kadar sürdü.

Bu köyde binler yıllık düğün geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Bu köyde binler yıllık düğün geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Bu köyde binler yıllık düğün geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Bu köyde binler yıllık düğün geleneği yaşatılmaya devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Son Dakika Haberleri
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