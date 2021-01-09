Bu klibi izleyenler otizmli öğrencilere destek oluyor
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Bu klibi izleyenler otizmli öğrencilere destek oluyor

09.01.2021 07:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:46
Bu klibi izleyenler otizmli öğrencilere destek oluyor

Beden eğitimi öğretmeni Şevket Erdoğan'ın Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu'na atanmasıyla başlıyor bu iyilik hareketinin hikayesi...

Beden eğitimi öğretmeni Şevket Erdoğan'ın Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu'na atanmasıyla başlıyor bu iyilik hareketinin hikayesi... Erdoğan, özel çocuklara eğitim veren bu devlet okulunda geçirdiği birkaç hafta sonunda "Farkında değildik, fark ettik, siz de fark edin istedik" sloganıyla yola çıkarak sözü ve müziği kendisine ait olan bir şarkı yazıyor. 'Susadım' isimli parçaya otizmli iki öğrencisi Kadir Kaan Altıntop ve Alideniz Öz'le klip çeken Erdoğan'a oyuncu Berkan Şal da klipte oynayarak destek veriyor. Ankara sokaklarında klasik bir arabayla gezdirilen çocuklar klibin sonunda okullarına uğurlanıyor. Şarkının sözlerindeyse toplum tarafından fark edilmeyen özel çocuklara dikkat çekiliyor.

Şimdi sıra bizlerde... Henüz yaklaşık 35 bin kişi tarafından seyredilen klibi YouTube'dan izleyip daha çok kişiye da ulaşmasını sağlarsak bu minik iyilik hareketini hep beraber büyütebiliriz. Her bir izlemeden elde edilecek gelir Yusuf Karaman Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğretim gören otizmli çocukların masrafları için bağışlanacak... Şarkıyı YouTube'dan 'SUSADIM - Şevket ERDOĞAN, Otizmli Çocuklara Destek Projesi' şeklinde aratarak bulabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet

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