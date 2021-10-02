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'Bu kitabı yetişkinler de okuyabilir'

Hürriyet - Haberler | Magazin
'Bu kitabı yetişkinler de okuyabilir'

Kitap Hastalıkları Hastanesi'nden emekli olan Muhsin Dede'ye bir gün dağılmış el yazması bir kitap geliyor.

Kitap Hastalıkları Hastanesi'nden emekli olan Muhsin Dede'ye bir gün dağılmış el yazması bir kitap geliyor. Kitabı incelerken birbirinden özel öykülerle, haritalarla ve geçmişe ait notlarla karşılaşan yaşlı tamirci, kendini bir anda onunla konuşurken buluyor. Kitabı tamir ettikçe de eşilen dağların, kurutulan derelerin, kesilen ağaçların, kirlenen denizlerin ve betonlaşan şehirlerin de iyileşeceğine inanmaya başlıyor...

Hürriyet Ekler yazarlarından Ömür Kurt, başkahramanı Muhsin Dede olan yeni romanı 'Kitap Tamircisi' için "Bu bir çocuk kitabı değil aslında, yetişkinler de okuyabilir. Nitekim kitabı okuyanların bir çocuk kitabıyla değil 'edebi bir eser'le karşılaşmasını arzu ettim. Nasıl ki; edebiyat ruhumuzu iyileştirir, duygu ve düşüncelerimize olumlu bir yol çizer, bu kitaptaki düş ve gerçeklik de bunu başarsın istedim" diyor.

Ahmet Uzun'un çizerliğini yaptığı 'Kitap Tamircisi' aynı zamanda unutulmuş bir zanaatı, kitap tamirciliğini hatırlatıyor. Kurt bu konuyu neden seçtiğini şöyle anlatıyor: "Tamir eden insan inceliklidir, kolayca ezip geçmez, değer verir, özen gösterir, atmaz değerlendirir. Kullanıp atan insanlarsa barbarlaşır, çünkü üretmenin zorluğunu bilmez"

Kurt'un bir zamanlar koltuk tamircisi olan babasına ithaf ettiği 'Kitap Tamircisi', Doğan Egmont Yayınları'ndan çıktı. Roman, 9 yaş ve üstü çocuklar ve yetişkinler için uygun. Fiyatı, 23 lira.

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