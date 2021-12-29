İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin "Bu Kış Beni Sen Giydir" projesiyle 5 bin öğrenci giydirildi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdikleri "Bu Kış Beni Sen Giydir" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Türkiye geneli devlet okullarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencileri giydirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, "Bu Kış Beni Sen Giydir" projesi kapsamında, tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Türkiye kampüslerindeki liderlik akademisi öğrencileri, projelerinin her aşamasını kendileri yöneterek ihtiyaç sahibi devlet okullarını belirledi. Projeleri için heyecanla çalışmaya başlayan öğrenciler, projelerini Türkiye'nin dört bir yanına duyurdu. Projelerini velilere, iş insanlarına anlatarak destek isteyen öğrencilerin bu anlamlı projelerine duyarsız kalmayan veliler ve sponsor bağlantıları ile proje büyüdü.

Öğrenciler, kampüslerinde ağırladıkları seminer konuklarına projelerini anlatarak onları da projeye dahil etti. 2 ay süren proje sonunda 45 ilde 5 bin öğrenciye ulaşıldı. Liderlik Akademisi öğrencileri, projeleri nedeniyle çeşitli ilçe belediyeleri, kaymakam ve kamu kurumları tarafından tebrik edilerek teşekkür belgeleri ve plaketle onurlandırıldı.

t-MBA Eğitim Modeli ile duyarlı ve vicdanlı nesiller yetişiyor

Açıklamaya göre, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, t-MBA eğitim modeli ile öğrencilerinin yaşadığı ülkeye, topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine büyük önem veriyor. Bu amaçla öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını teşvik ediyor.

"Bu Kış Beni Sen Giydir" projesi kapsamında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin tüm kampüslerinde görev alan 500 Liderlik Akademisi öğrencisi, tespit ettikleri okulları tek tek ziyaret ederek onları büyük heyecanla bekleyen kardeşleri ile bir araya geldi. Türkiye'nin her bölgesine giden öğrenciler, mont, pantolon, kazak ve bottan oluşan kışlık giysi paketlerini ihtiyaç sahibi çocuklara teslim etti.