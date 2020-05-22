"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
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"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu

Şanlıurfa'da, sattığı karpuzun kaliteli olduğuna inandırmak için "Bu karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" ifadelerini kullanan esnafın karpuzu kestikten sonraki tavırları sosyal medyada gündem oldu.

22.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:54

Şanlıurfa'da karpuz satan bir esnaf, vatandaşları karpuzunun kaliteli olduğuna inandırmak için "Bu karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" dedi.

KARPUZ BEYAZ ÇIKTI

Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, esnafın kestiği karpuz beyaz çıktığı görüldü. Bunun üzerine esnaf, ""Beyaz diyen yanıma gelsin. Bu beyaz değil ağabey. Tadına bakabilirsin" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esnafın karpuzu kestikten sonraki tavırları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. O anlar, Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu

Manşet

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