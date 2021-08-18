Bu kalp seni unutur mu şarkı sözleri! Fikret Kızılok - Bu kalp Seni unutur mu sözleri nelerdir?
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Bu kalp seni unutur mu şarkı sözleri! Fikret Kızılok - Bu kalp Seni unutur mu sözleri nelerdir?

Bu kalp seni unutur mu şarkı sözleri! Fikret Kızılok - Bu kalp Seni unutur mu sözleri nelerdir?
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Fikret Kızılok'un söylediği unutulmaz şarkısı Bu Kalp Seni Unutur mu şarkı sözleri oldukça araştırılmakta. Peki, Bu Kalp Seni Unutur mu şarkı sözleri nelerdir? Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu sözleri sizlerle...

Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.

FİKRET KIZILOK - BU KALP SENİ UNUTUR MU ŞARKI SÖZLERİ

Yıllar geçse de üstünden

Bu kalp seni unutur mu?

Kader gibi istemeden

Bu kalp seni unutur mu?

****

Bir hasretlik yüzün vardı

İçinde bir hüzün vardı

Söyleyecek sözüm vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

****

Bir hasretlik yüzün vardı

İçinde bir hüzün vardı

Söyleyecek sözüm vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

****

Anlamı yok tüm sözlerin

Sensiz geçen gecelerin

Yaşanacak senelerin

Bu kalp seni unutur mu?

****

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

****

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

****

Bana aşkı veren sendin

Sonra alıp giden sendin

Yollarımız ayrı derdin

Bu kalp seni unutur mu?

****

Oysa düşlerim başkaydı

Birden bire yarım kaldı

Yaşanacak çok şey vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

****

Oysa düşlerim başkaydı

Birden bire yarım kaldı

Yaşanacak çok şey vardı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

****

Her gün akşam yastığımda

Üşüyorum yokluğunda Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Yaşıyorum boşluğunda

Bu kalp seni unutur mu?

****

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

****

Bambaşka bir halin vardı

Farketmeden beni sardı

Benliğimi benden aldı

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

Bu kalp seni unutur mu?

ŞARKI HAKKINDA BİLGİ

Bu Kalp Seni Unutur Mu, Fikret Kızılok'un bir şarkısı. Kızılok'un Sibel Sezal'la düet yaptığı şarkı, Yana Yana albümünde yer aldı. 2009 yılında gösterime giren aynı adlı bir dizinin jenerik müziği olarak kullanılmıştır.

Haber Yorumları
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