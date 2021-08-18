Bu kalp seni unutur mu şarkı sözleri! Fikret Kızılok - Bu kalp Seni unutur mu sözleri nelerdir?
Fikret Kızılok'un söylediği unutulmaz şarkısı Bu Kalp Seni Unutur mu şarkı sözleri oldukça araştırılmakta. Peki, Bu Kalp Seni Unutur mu şarkı sözleri nelerdir? Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu sözleri sizlerle...
Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkı hakkında bilgileri de paylaşacağız.
FİKRET KIZILOK - BU KALP SENİ UNUTUR MU ŞARKI SÖZLERİ
Yıllar geçse de üstünden
Bu kalp seni unutur mu?
Kader gibi istemeden
Bu kalp seni unutur mu?
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Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
****
Bir hasretlik yüzün vardı
İçinde bir hüzün vardı
Söyleyecek sözüm vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
****
Anlamı yok tüm sözlerin
Sensiz geçen gecelerin
Yaşanacak senelerin
Bu kalp seni unutur mu?
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Bambaşka bir halin vardı
Farketmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
****
Bambaşka bir halin vardı
Farketmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalbim seni unutur mu? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
****
Bana aşkı veren sendin
Sonra alıp giden sendin
Yollarımız ayrı derdin
Bu kalp seni unutur mu?
****
Oysa düşlerim başkaydı
Birden bire yarım kaldı
Yaşanacak çok şey vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
****
Oysa düşlerim başkaydı
Birden bire yarım kaldı
Yaşanacak çok şey vardı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
****
Her gün akşam yastığımda
Üşüyorum yokluğunda Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Yaşıyorum boşluğunda
Bu kalp seni unutur mu?
****
Bambaşka bir halin vardı
Farketmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
****
Bambaşka bir halin vardı
Farketmeden beni sardı
Benliğimi benden aldı
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
Bu kalp seni unutur mu?
ŞARKI HAKKINDA BİLGİ
Bu Kalp Seni Unutur Mu, Fikret Kızılok'un bir şarkısı. Kızılok'un Sibel Sezal'la düet yaptığı şarkı, Yana Yana albümünde yer aldı. 2009 yılında gösterime giren aynı adlı bir dizinin jenerik müziği olarak kullanılmıştır.