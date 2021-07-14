Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı
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Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da bulunan Büyükorhan ilçesinde korona vakaları sıfıra indi. İlçede vatandaşlar bayrama rahat bir şekilde girmeye hazırlanırken herkesin aşılandığı ve sosyal medya kurallarına uyduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra ilçenin havasının temiz olması ve doğal gıdalarla beslenilmesinin de bağışıklığı güçlü tuttuğuna inanılıyor.

Uludağ'ın arka yüzünde bulunan ve doğası temiz havasıyla gören herkesi hayran bırakan Büyükorhan ilçesinde koronavirüs vakaları sıfıra indi. İlçede şuan hiç vaka bulunmazken, ilçede yaşayan vatandaşlar gönül rahatlığıyla bayramı geçirmeye hazırlanıyor. İlçe, hasta sayısını sıfırlayarak liderliği elinde bulunduruyor.

Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı

İLÇEDEKİ HERKES AŞI OLDU

İlçede yaşayan herkes aşılarını olurken; sosyal mesafe kurallarına da riayet ediliyor. İlçenin havasının temiz olması ve burada yaşayan vatandaşların doğal gıdalarla besleniyor olması insanların bağışıklık sistemlerini güçlü tuttuğuna inanılıyor.

Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı

"KURALLARA UYAN VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İlçede koronavirüs vakalarının sıfırlandığını ifade eden Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, "Büyükorhan ilçemizde salgının birinci dalgasında vaka sayısı sıfırdı. İkinci dalgada da en düşük ilçelerden biriydi. Şu anda ilçe olarak vakaları sıfırlamış bulunmaktayız. Kurallara uyan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. "Bu vakalar sıfırlansın, vatandaşlar bilinçlensin" diye gece gündüz canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız kurallara uydu, havamız temiz. Bir çok yerleşim yerine bakınca şanslı bir ilçeyiz. Doğamız ve insanımız temiz, Vakalarımız sıfır. Bayrama mutlu giriyoruz. En son vaka sayımız 12'ydi sonra 5'e düştü, daha sonra 2'ye düştü. Şu anda sıfırladık. Allah bir daha göstermesin, inşallah sadece ilçemizde değil ülkemizin diğer illerinde de biz bu sıfır rakamını görürüz. "Kontrollü normalleşme" dediğimiz olayı abartmamamız lazım" dedi.

Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı
Tüm vatandaşların aşılandığı Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde vakalar sıfırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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