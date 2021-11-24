Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır arasında 2023 seçimlerinin formülünü verdi

Muhalefet erken seçim çağrılarını her fırsata yenilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada seçimlerin zamanında yapılacağını vurguladı.

"BİZE OY VEREN ÇEKİRDEĞİ SAĞLAMA ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metnindeki en dikkat çeken detaylardan biri de 2023 seçimleri için teşkilatlara yaptığı uyarıydı. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş ve "çekirdek seçmen" olarak lanse edilen kitlenin sağlama alınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bize oy vermiş insanlara ulaşacağız, bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman ilerleyerek vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM OLMAYACAK"

Muhalefetin her fırsatta dile getirip çağrı yaptığı erken seçim iddialarına net bir şekilde yanıt veren Erdoğan, "Bunlar ne dediğinin farkında değiller. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. 15 - 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz, çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz" dedi.

TEŞKİLATLARA SEÇİM TALİMATI VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde de AK Parti teşkilatına "2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet