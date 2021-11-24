Bu ifadeyi ilk kez kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, satır arasında 2023 seçimlerinin formülünü verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrılarına kesin bir dille karşı çıkarken, AK Parti teşkilatlarına da birtakım uyarılarda bulundu. Kendilerine oy veren çekirdek kitleye vurgu yapan Erdoğan, "Bize oy vermiş insanlara ulaşacağız, bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman ilerleyerek vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz" dedi.
Muhalefet erken seçim çağrılarını her fırsata yenilerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada seçimlerin zamanında yapılacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metnindeki en dikkat çeken detaylardan biri de 2023 seçimleri için teşkilatlara yaptığı uyarıydı. Geçmişte AK Parti'ye oy vermiş ve "çekirdek seçmen" olarak lanse edilen kitlenin sağlama alınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bize oy vermiş insanlara ulaşacağız, bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman ilerleyerek vatandaşlarımızın gönlüne gireceğiz" ifadelerini kullandı.
Muhalefetin her fırsatta dile getirip çağrı yaptığı erken seçim iddialarına net bir şekilde yanıt veren Erdoğan, "Bunlar ne dediğinin farkında değiller. Kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Hala erken seçim erken seçim, olmayacak erken seçim. Haziran 2023. 15 - 20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Biz, çağın gerekliliğini ortaya koyan bir partiyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde de AK Parti teşkilatına "2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz" talimatı verdiği öne sürülmüştü.
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