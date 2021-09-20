Bu havalara aldanmayın! Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu havalara aldanmayın! Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç kesimleri ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Ayrıca, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul ve Ankara'da hava sıcaklıkları Perşembe gününe kadar yaklaşık 10 derece düşecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 35

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Bu havalara aldanmayın! Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

Cumartesi gecesi İstanbul'da neler oldu? Çatıları uçuran fırtınayı uzmanlar böyle anlattı: Uçak düşürecek kadar şiddetliydi

 Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak

Şemsiyelerinizi yanınızdan ayırmayın! Yağmur, İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca etkili olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Domagoj Vida Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Yemek Tarifleri Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu havalara aldanmayın! Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:46:48. #1.17#