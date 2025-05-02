Bu hafta sonu hava nasıl? 3-4 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak?

3-4 Mayıs İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusu, sıcaklıkların artmaya başladığı bu dönemde daha fazla önem kazanıyor. Hafta boyunca etkili olan serin havanın ardından hafta sonunda güneş yüzünü gösterecek mi? İşte Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre bu hafta sonu İstanbul hava durumu detayları…

BU HAFTA SONU HAVA NASIL?

İstanbul'da 3-4 Mayıs tarihlerinde yağış beklenmiyor ve hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 19°C civarında seyredecek, gece ise serin bir hava etkili olacak. 3-4 Mayıs İstanbul hava durumu, açık hava planları için oldukça elverişli görünüyor.

3 MAYIS CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

3 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 19 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde termometreler 9 dereceyi gösterecek. Yağış beklentisi bulunmuyor, bu da dış mekân planları için oldukça uygun bir gün olacağını gösteriyor.

4 MAYIS PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

4 Mayıs Pazar günü İstanbul'da hava güneşli ve sıcak geçecek. Gün içinde sıcaklık 19 dereceye ulaşacak, gece ise 13 dereceye düşecek. Rüzgar hafif şekilde esecek ve nem oranı dengeli olacak. Günü sahilde, parkta ya da açık hava etkinliklerinde geçirmek isteyenler için ideal koşullar oluşacak.