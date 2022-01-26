Kırmızı Oda, Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Deniz Gürlek & Melek Seven'in senaryosunu üstlendiği psikolojik drama türündeki Türk televizyon dizisi. Bu hafta Kırmızı Oda var mı, yok mu? Kırmızı Oda yeni bölüm olacak mı? Kırmızı Oda geçen haftalarda neden yayınlanmadı? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman?

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kırmızı Oda her Cuma saat 20:00 'da TV8 'de ekranlara geliyor.

BU HAFTA KIRMIZI ODA VAR MI, YOK MU?

Kırmızı Oda geçtiğimiz 3 hafta yayınlanmamıştı. Fragmanı yayınlanan Kırmızı Oda'nın yeni bölümünün bu Cuma günü (28 Ocak Cuma 2022) yayınlanması bekleniyor.

Kırmızı Oda 2022 Ocak ayının;

- İlk haftası yılbaşı arası nedeniyle yayınlanmamıştı.

- İkinci haftası Masterchef finali nedeniyle yayınlanmamıştı.

- Üçüncü haftası O Ses Türkiye finali nedeniyle ekranlara gelmemişti.

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü ise bu Cuma ekranlara gelecektir.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. Kadına şiddeti, kavgaları anlatan dizi merakla bekleniyor.

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Doktor Manolya Yadigaroğlu/ Doktor Hanım (Binnur Kaya): Kliniğin sahibi ve yılların tecrübesine sahip olan psikiyatr. Aydın ile evlidir.

Sekreter Tuna (Gülçin Kültür Şahin): Kliniğin sekreteri. İyi kalpli, yardımsever ve yufka yürekli biri.

Çaycı Hüseyin (Baran Can Eraslan): Kliniğin çaycısıdır. Kekeme rahatsızlığı vardır. Saf ve temiz yürekli biri.

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