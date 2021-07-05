Bu Hafta Çıkacak Oyunlar: 5 – 11 Temmuz 2021
Hafta boyunca raflardaki yerini alacak yapımları sizlerle paylaştığımız bu hafta çıkacak oyunlar listemizin bir yenisi ile daha karşınızdayız. Listeye şöyle bir baktığımızda göze çarpan ilk yapım Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin oluyor.
Hafta boyunca raflardaki yerini alacak yapımları sizlerle paylaştığımız bu hafta çıkacak oyunlar listemizin bir yenisi ile daha karşınızdayız. Listeye şöyle bir baktığımızda göze çarpan ilk yapım Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin oluyor.
Switch ve PC platformları için çıkış yapacak olan spin-off, 'in devamı niteliğini taşıyor. Geliştiriciliğini Capcom'un üstlendiği Wings of Ruin, zengin bir hikayeye sahip olacak. Zorlayıcı görev ve mücadelelerin yer aldığı oyunda tanıdık pek çok canavar olacak.
Canavarlarla bağ kurmak özel bir taş kullanan genç bir Monster Rider rolünü üsteleneceksiniz. Ayrıca canavarlarla daha derin bağlar kurmak için deneyim puanları kazanabilecek ve becerilerinizi geliştirebileceksiniz. Bu hafta çıkacak oyunlar listesinin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bu Hafta Çıkacak Oyunlar
5 Temmuz Pazartesi
Rubix Roller | Switch
My Little Fruit Juice Booth | Switch
6 Temmuz Salı
Ys IX: Monstrum Nox | Switch, PC
A Plague Tale: Innocence | PS5, Xbox Series X/S, Switch
The Silver Case 2425| Switch
The Sisters - Party of the Year | Switch
7 Temmuz Çarşamba
Out of Line | Switch
Walden, A Game | Xbox One
Blitz Breaker | Switch
Marbles Rush | Switch
Ruvato: Original Complex | Switch
8 Temmuz Perşembe
Crash Drive 3 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android
Monster Harvest | PS4, Xbox One, Switch
Heart of the Woods | Switch
Boomerang X | Switch, PC
Woodcutter | Switch
Indigo 7 Quest for Love | Switch
ARIA CHRONICLE | Switch
My Maite | Switch
Infinite Golf 2 | Switch
Masagoro | Switch
Monument | Switch
Beauty Bounce | Switch
9 Temmuz Cuma
Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Switch, PC
Imagine Earth | Xbox Series X/S, Xbox One
Blue Fire | Xbox One
Beasts of Maravilla Island | Xbox One
Police Stories | Xbox One
Swords of Legends Online | PC
Bai Qu: Hundreds of Melodies | Switch
Shopping Mall Parking Lot | Switch
Fantasy Cards | Switch
Connect Bricks | Switch
Black Skylands | PC
10 Temmuz Cumartesi
Egg Up | Switch
Kaynak: Turkmmo