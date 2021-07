Bu Hafta Çıkacak Oyunlar: 5 – 11 Temmuz 2021

Hafta boyunca raflardaki yerini alacak yapımları sizlerle paylaştığımız bu hafta çıkacak oyunlar listemizin bir yenisi ile daha karşınızdayız. Listeye şöyle bir baktığımızda göze çarpan ilk yapım Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin oluyor.

Switch ve PC platformları için çıkış yapacak olan spin-off, 'in devamı niteliğini taşıyor. Geliştiriciliğini Capcom'un üstlendiği Wings of Ruin, zengin bir hikayeye sahip olacak. Zorlayıcı görev ve mücadelelerin yer aldığı oyunda tanıdık pek çok canavar olacak.

Canavarlarla bağ kurmak özel bir taş kullanan genç bir Monster Rider rolünü üsteleneceksiniz. Ayrıca canavarlarla daha derin bağlar kurmak için deneyim puanları kazanabilecek ve becerilerinizi geliştirebileceksiniz. Bu hafta çıkacak oyunlar listesinin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bu Hafta Çıkacak Oyunlar

5 Temmuz Pazartesi

Rubix Roller | Switch

My Little Fruit Juice Booth | Switch

6 Temmuz Salı

Ys IX: Monstrum Nox | Switch, PC

A Plague Tale: Innocence | PS5, Xbox Series X/S, Switch

The Silver Case 2425| Switch

The Sisters - Party of the Year | Switch

7 Temmuz Çarşamba

Out of Line | Switch

Walden, A Game | Xbox One

Blitz Breaker | Switch

Marbles Rush | Switch

Ruvato: Original Complex | Switch

8 Temmuz Perşembe

Crash Drive 3 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, iOS, Android

Monster Harvest | PS4, Xbox One, Switch

Heart of the Woods | Switch

Boomerang X | Switch, PC

Woodcutter | Switch

Indigo 7 Quest for Love | Switch

ARIA CHRONICLE | Switch

My Maite | Switch

Infinite Golf 2 | Switch

Masagoro | Switch

Monument | Switch

Beauty Bounce | Switch

9 Temmuz Cuma

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin | Switch, PC

Imagine Earth | Xbox Series X/S, Xbox One

Blue Fire | Xbox One

Beasts of Maravilla Island | Xbox One

Police Stories | Xbox One

Swords of Legends Online | PC

Bai Qu: Hundreds of Melodies | Switch

Shopping Mall Parking Lot | Switch

Fantasy Cards | Switch

Connect Bricks | Switch

Black Skylands | PC

10 Temmuz Cumartesi

Egg Up | Switch

