Bu hafta burçları neler bekliyor?

KOÇ : Bu hafta bekarlar sevgilileriyle ve sanatsal aktivitelerle, evliler çocuk ve aileleriyle ilgilenebilirler. Duygu ve mantık dengesini iyi kurabileceksiniz. Sanatsal işler yapanlar, borsacılar maddi kazançlar konusunda oldukça şanslı etkiler altında. Genel olarak bereketli bir hafta.

BOĞA : Hafta başında ev ve aile konuları ön plandayken hafta sonu ise kardeş ve yakın çevreyle meşgul olabilirsiniz. Duygusal anlamda daha hassas olabileceğiniz, içe döneceğiniz bir dönem. Aileden gelecek parayı, kariyer ve konumunuz için harcayabilirsiniz. Hayalleriniz gerçek olabilir.

İKİZLER : Önce kardeş ve yakın çevre, daha sonra ise maddi konular ön planda olabilir. Yolculuk, eğitim veya hukuki konularda zorlanma olsa da, duygu ve mantık uyumu ile sorunları çözebilirsiniz. Beklenmedik masraflar için harcamalar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Aile büyükleri ameliyat olabilir.

YENGEÇ : Maddi konular haftanın ana teması. Emek verdiğiniz, kendinizi adadığınız konularda fırsatlar çıkabilir. Evlilik ve ortaklıktaki sorumluluklar ağır olsa da, kadınlardan alacağınız destekle üstesinden gelebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısı kendinizle daha çok ilgilenebilirsiniz.

ASLAN : Maneviyata yöneldiğiniz, içe döndüğünüz bir hafta olabilir. Çalışma hayatı olanlar, üstleriyle anlaşmakta zorlanabilirler. Sanatçılar, borsacılar, güzel sanatlarla ilgilenenler istedikleri noktaya gelebilirler. Yüz yüze görüşmelerde başarı elde edeceğiniz bir dönem. Kalp ve kemiklere dikkat.

BAŞAK : Bol bol gezeceğiniz, sosyal ortamlarda bulunacağınız bir hafta. Bu sayede iş anlaşmaları da yapabilir, kadınlardan alacağınız destekle istediğiniz konuma gelebilirsiniz. Başkalarının ne düşündüğüne odaklanma meylindesiniz, fazla takılmayın. Eş veya ortağınızla uyumlu bir dönem.

TERAZİ : Konumunuza, statünüze odaklandığınız bir hafta. Bu nedenle ailenizi ve evinizi ihmal edebilirsiniz. Günlük hayatta kadınlarla ani olaylar yaşayabilirsiniz. Yanılmaya dikkat. İlham gerektiren işlerde çalışanlar için, oldukça destekleyici bir gökyüzü mevcut. Kazancınızı artırabilirsiniz.

AKREP : Uzun veya kısa yolculuk yapabilir, hukuk veya eğitim konularıyla ilgilenebilir, yurt dışı ile anlaşmalar yapabilirsiniz.Sevgilisi olanlar sevgilileriyle, çocuğu olanlar da çocuklarıyla duygusal anlamda yaralayıcı olaylar yaşayabilirler. Gelen parayı oldukça bereketli kullanabileceğiniz bir dönem.

YAY : Ek kazançlar, krediler, miras, ameliyat gibi konular haftanın ana teması. Mide veya kalple ilgili bir ameliyat olabilirsiniz. Başarılı olma ihtimali yüksek. Aile içindeki kadınlarla yaralayıcı diyaloglara dikkat. Yeme, içmeyi abartarak kilo alabilirsiniz. Genel anlamda bereketli günler geçirebilirsiniz.

OĞLAK : Ortaklı işler ve evlilikle ilgili konular haftanın ana gündemi. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar için, güzel anlaşma ve imzalar söz konusu. Hayalinizdeki kazancı elde edebilirsiniz. Kız kardeş, kuzen veya yakın kız arkadaşınızla birbirinizin kalbini kırma ihtimaline dikkat etmelisiniz.

KOVA : Günlük hayat ve sağlıkla ilgili konular ön planda olabilir. Maddi konular nedeniyle kadınlarla anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Geçmişe dönük olaylara odaklanıp, duygusal anlamda kendinizi üzebilirsiniz. Çalışma hayatındakiler için ise; bereketli ve kazançlarının artacağı bir dönem kapıda.

BALIK : Gezme, sevgili veya çocuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, hukuk veya eğitim konularında çalışanlar için bereketli kazançlar ve anlaşmalar söz konusu. Arkadaş grupları yerine, daha bireysel ve az kişiyle vakit geçirmeniz daha iyi olabilir. Dış görünüşünüzde yenilik yapabilirsiniz.

Not: Doğum haritası parmak izi gibidir.

Burçlar sadece %20 sonuç verir.

Yükselen burcunuzu da okumayı unutmayın.

Sevgiyle kalın.

Karma Astrolog Aysun Köşker Koç