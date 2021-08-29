Bu haber çok konuşulur! Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptı...
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Bu haber çok konuşulur! Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptı...

Bu haber çok konuşulur! Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptı...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir süre öncesine kadar Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyordu. Zehra Çilingiroğlu ile Alaattin Kadayıfçıoğlu kısa bir süre önce yolları ayırdı. Genç iş insanının, bir süredir Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile birlikte olduğu iddia edildi...

Ünlüler dünyasının karışık gönül işlerine bu kez de ünlü çocuklar ortak oldu. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda bitiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gönlünü bir başka güzele kaptırdığı konuşuluyor..Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu uzun bir süre aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını sürpriz bir şekilde ayırmıştı..

İddialara göre Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının şiddet olaylarına karışmasından rahatsız oldu..Basına yansıyan haberlere göre; Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, Yeniköy'de gittikleri kebapçıda olay çıkardı.

Gelen hesaba itiraz eden iki arkadaş, işletmeci Aydoğdu Kardeşler'le tekme tokat kavga etti. Olayda işletmecilerden birinin burnu kırıldı. Restoran işletmecileri, şikayetçi oldu..

Sabah'ın haberine göre; Kadayıfçıoğlu'nun yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Genç iş insanı, gönlünü bu kez de Sibel Can'ın kızı Melisa Ural'a kaptırdı..Ural ile Kadayıfçıoğlu, geçtiğimiz aylarda arkadaş ortamında tanıştı..İkili, bir süre sonra yalnız görüşmeye başladı ve arkadaşlıkları aşka dönüştü.

Gözlerden uzak bir ilişki yürütmek isteyen çift, görüntülenmemek için gazetecilerin olmadığı yerlerde buluşuyor..Zekeriyaköy ve Beykoz'da görüşmeyi tercih eden çiçeği burnunda sevgililerin bir hayli mutlu olduğu öğrenildi..

Bu haber çok konuşulur! Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptı...
Bu haber çok konuşulur! Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptı...
Bu haber çok konuşulur! Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptı...
Bu haber çok konuşulur! Melisa Ural, Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisini kaptı...

Kaynak: Snob Magazin

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