Bu fırında herkes kendi emeğini kendisi pişiriyor
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Bu fırında herkes kendi emeğini kendisi pişiriyor

Bu fırında herkes kendi emeğini kendisi pişiriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Güvendik köyünde kadınlar, evlerinin ihtiyacı olan ekmekleri köyün ortak fırınında kendileri pişiriyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Güvendik köyünde kadınlar, evlerinin ihtiyacı olan ekmekleri köyün ortak fırınında kendileri pişiriyor.

Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik köyünde köylü tarafından yapılan ortak fırın tüm köylülere hizmet veriyor. Köylü kadınlar evlerinin ihtiyacı olan ekmek ve pideleri bu fırında kendileri pişiriyor. Kadınlar fırıncılar gibi hamur açıyor, ekmek ve pidelere şekil veriyor, fırına odtun atıp küreklerle fırına sürdükleri ekmekleri pişiriyor.

Kadınların fırınında pandemi sırası

Köyde yaşayan kadınlar pandemi öncesi ekmeklerini fırında toplu olarak pişiriyordu. Pandemi sonrası ise sosyal mesafeyi korumak için bir sıra listesi oluşturuldu. Kadırlar 3'er kişilik gruplar halinde sırayla fırına gelerek kendilerinin ve komşularının ihtiyacı olan pide ve ekmekleri hazırlayıp pişiriyor.

Köy sakinlerinden Şazimet Erdem, fırını kullanmak isteyenlerin isimlerini listeye yazdırdıklarını belirtip "İki üç hane fırında katmer, bazlama, yağlı yapıyoruz" dedi. Kezban Erdem ise imece usulü yardımlaşarak fırında ekmek yaparak gurbetteki çocuklarına gönderdiklerini kaydetti. - TOKAT

Bu fırında herkes kendi emeğini kendisi pişiriyor
Bu fırında herkes kendi emeğini kendisi pişiriyor
Bu fırında herkes kendi emeğini kendisi pişiriyor
Bu fırında herkes kendi emeğini kendisi pişiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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