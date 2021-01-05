Esrarengiz olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor
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Esrarengiz olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

05.01.2021 00:24 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:54

Kırıkkale'de tek katlı bir ahşap evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. 9 kez yangın çıkan ve 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın fotoğrafının alevlerden etkilenmediği esrarengiz olayın sırrı çözülmeye çalışılıyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesindeki tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Son bir hafta içerisinde odalarda nedeni belli olmayan ufak çaplı 9 kez yangın çıktığı belirtildi. Bir odada ise duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz'ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti. Kılınçkaya ailesi, yangınların nedenini bulmak için jandarmadan destek istedi. Eve gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri burada bir süre inceleme yaptı. Yangının sebebi ise yapılan araştırma sonrası netleşecek.

Yaşananları anlatan Remzi Kılınçkaya, annesini kaldığı evde 9 kez çıkan yangının neden olduğunu bilmediklerini söyledi.

Esrarengiz olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

"DOĞAÜSTÜ BİR OLAY"

Kılınçkaya, "Bu olay ilk çıktığında elektrikçileri çağırdık. Bunun kesinlikle elektrikten kaynaklı bir şey olmadığını söylediler. Elektrikle alakalı bir durumun olmadığını söylediler. Yani bunun doğaüstü bir olay. Benim ricam şu Türkiye'de böyle bir şey başına geldiyse bizlere yardımcı olsunlar. Ne yaptılar nasıl ettiler? Bugün yanan yer işte burası. 9 defa yandı. Yani her odada da yandı. Dün bu salonda çıkan ilk yangını hanım gördü. Hemen kaldırdım kendi ellerimle attım" dedi.

Esrarengiz olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

"NEDEN OLDUĞUNA BİZ BİR MANA VEREMEDİK"

Ablasının evinin yandığına kendisinin de şahit olduğunu anlatan İsmail Yorulmaz, "Olay yeri inceler gibi bizde baktık. Neden olduğunu nasıl olduğunu biz bir mana veremedik. İnsanlar tarafından belirli bir düşman tarafından elektrik kaçağından dolayı bir yangın değil bu. Kesinlikle değil. Dün geldim yine bir yangın daha çıktı. Geldik akşamüzeri kendimde şahit oldum. Bir yangın daha çıktı. Çatıdan duman çıkıyordu. İçeri girdik bu sefer banyo havluları yandı. Kendi gözümle gördüm. Dışarı çıkardılar" ifadesini kullandı.

Esrarengiz olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor
Esrarengiz olay! Bu evdeki eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR ARSLAN

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