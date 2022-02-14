Bu da 'Çaykolik' muhabbet kuşu

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, günde bir bardak çay içen muhabbet kuşu görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Elazığ'da yaşayan Mehmet Özçelik'in 'Maviş' isimli muhabbet kuşu, günde bir bardak çay içerek, çay tiryakilerini aratmıyor. Maviş, bardağa konarak her gün çayını içiyor. Maviş'in çay keyfini telefonla kayıt altına alan Mehmet Özçelik, bu anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kez izlenirken, Maviş'in çay keyfi yüzlerde tebessüm oluşturdu. - ELAZIĞ