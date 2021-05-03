BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/İstanbul,(DHA-) TAKSİM'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/İstanbul,(DHA-) TAKSİM'de yapımı tamamlanan ve ibadete bu cuma açılması planlanan camide son düzenlemeler yapılıyor.

Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'ın imzasını taşıyan ve yapımına 17 Şubat 2017'de başlanılan caminin Ramazan ayının son Cuma günü olan 7 Mayıs'ta açılması planlanıyor. Manisa'dan getirilen halıların serilmesiyle iç mekandaki çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı caminin çevre düzenlenmesinde son rötuşlar yapılıyor. Caminin alt katındaki çok amaçlı salondaki çalışmalar ise, açılışa yetiştirilebilmesi için son hızla devam ediyor. Dışarıdaki çalışmalar nedeniyle içeri giren tozlar, her gün temizlikçiler tarafından temizleniyor. Temizlikçilerin bir kısmı sütunları, bir kısmı ise ayakkabılıkları silerek tozdan arındırıyor.

AYNI ANDA 2 BİN 250 KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK

İçerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği cami, 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip.

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazılarının takılıp boyama işlerinin tamamlandığı caminin ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20-24. ayetleri yer alıyor.

Caminin giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi'nin 103. ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstüne ise Ra'd Suresi'nin 24. ayeti yazıldı. Caminin iç alanına Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali isimlerinin yer aldığı 6 hat levha asıldı.

BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR
BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Cyle Larin Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BU CUMA AÇILACAK... TAKSİM'DE YAPIMI BİTEN CAMİDE SON RÖTUŞLAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 10:21:18. #1.16#

title