Bu Bir Başlangıç Filmi

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İnanışa göre insanlar, doğmadan önce anne ve babalarını kendileri seçermiş. Buket de kendisi ise en uygun olacağını düşündüğü babasını seçer ama bazı nedenler annesini seçmesini engeller. Bu durumu çözmek isteyen Buket, dünyaya ruh olarak gelerek Zeynep adındaki bir kadından yardım ister. Sesini sadece Zeynep'e duyurabilen Buket, genç kadından babası ve annesinin karşılaşmalarını sağlamasını ister. Buket'in isteğini kabul eden Zeynep, küçük kızın anne ve babasının karşılaşmaları için uğraşırken hayatının en büyük aşkı ile karşılaşacaktır. Yönetmen: Bora Onur Senaryo: Pınar Tarlabaşı Oyuncular: Yağmur Ün, Teoman Utkan, Dila Danışman, Kimya Gökçe Aytaç, Kerem Poyraz Kayaalp, Berna Keklikler, Eda Erol, Orçun Kaptan Filmin Türü: Romantik Orijinal Adı: Bu Bir Başlangıç Yapımcı Firma: Mavi Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Bu Bir Başlangıç Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com