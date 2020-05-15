Bu Bir Başlangıç Filmi
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Bu Bir Başlangıç Filmi

Bu Bir Başlangıç filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bu Bir Başlangıç filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bu Bir Başlangıç Filmi
15.05.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:57

İnanışa göre insanlar, doğmadan önce anne ve babalarını kendileri seçermiş. Buket de kendisi ise en uygun olacağını düşündüğü babasını seçer ama bazı nedenler annesini seçmesini engeller. Bu durumu çözmek isteyen Buket, dünyaya ruh olarak gelerek Zeynep adındaki bir kadından yardım ister. Sesini sadece Zeynep'e duyurabilen Buket, genç kadından babası ve annesinin karşılaşmalarını sağlamasını ister. Buket'in isteğini kabul eden Zeynep, küçük kızın anne ve babasının karşılaşmaları için uğraşırken hayatının en büyük aşkı ile karşılaşacaktır.

Yönetmen: Bora Onur

Senaryo: Pınar Tarlabaşı

Oyuncular: Yağmur Ün, Teoman Utkan, Dila Danışman, Kimya Gökçe Aytaç, Kerem Poyraz Kayaalp, Berna Keklikler, Eda Erol, Orçun Kaptan

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Bu Bir Başlangıç

Yapımcı Firma: Mavi Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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