Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir araç takla atarak şarampole uçtu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan bir araç takla atarak şarampole uçtu. Kaza geçiren kadın sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Kadıköy Mahallesi eski yağ fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Keşan istikametine giden bir kadın sürücünün kullandığı 34 FR 4071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç, tarlaya devrildi. Sürücü, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kadın, emniyet kemeri takması sayesinde olayı ucuz atlattığını ifade etti. Kaza yapan araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İHA