Sadakatsiz yeni bölüm yok mu, neden yok? 9 Mart Sadakatsiz niye yok? Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. Peki, Bu akşam Sadakatsiz var mı, yok mu, neden yok? 9 Mart Çarşamba Sadakatsiz yeni bölüm yok mu? Sadakatsiz yeni bölümü bugün niye yok?

SADAKATSİZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sadakatsiz her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanıyor. Fakat bugün 9 Mart Çarşamba dizi sağlık arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Sadakatsiz'in yeni bölümü haftaya yayınlanacak.

KANAL D YAYIN AKIŞI (9 MART 2022)

16:00 - Arka Sokaklar

18:45 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Üç Kız Kardeş

23:15 - Sadakatsiz

SADAKATSİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI, BİTTİ Mİ? (9 MART ÇARŞAMBA 2022)

Yapılan açıklamaya göre dizi 1 hafta sağlık arası verecek. Bundan dolayı bugün yani 9 Mart dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecektir. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

Değerli izleyicilerimiz;

Her çarşamba akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz #Sadakatsiz'in bu haftaki yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz.

Haftaya görüşmek üzere...

@sadakatsizdizi

Buna göre sağlık arası nedeniyle dizi bugün 9 Mart ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya yayınlanması bekleniyor.

SADAKATSİZ KONUSU NE?

1. Sezon (2020-2021)

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. Sezon (2021-2022)

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Asya Yılmaz (Cansu Dere) (1-): Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) (1-): Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile evlidir.

Derin Güçlü Arslan (Melis Sezen) (1-): Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eşi ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir.

Aras Ateşoğlu (Berkay Ateş) (32-): Asya'nın kaza yaptığı adam. Asya'dan hoşlanmaktadır.

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