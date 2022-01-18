Bu akşam maç var mı? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? - Haberler
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Bu akşam maç var mı? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
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Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var?

Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

17:00

Gaziantep FK - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

/

19:00

Malavi - Senegal

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

19:00

Zimbabve - Gine

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

19:30

Lazio - Udinese

İtalya Kupası

/

20:00

Konyaspor - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

/

20:00

Fatih Karagümrük - Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig

/

20:30

Köln - Hamburg

Almanya Kupası DFB Pokal

/

20:30

1860 Münih - Karlsruhe

Almanya Kupası DFB Pokal

/

22:00

Gabon - Fas

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

22:00

Gana - Komorlar

CAF Afrika Uluslar Kupasi

/

22:00

Real Betis - Alaves

İspanya La Liga

/

22:30

Burnley - Watford

İngiltere Premier Lig

/

22:45

Bochum - Mainz

Almanya Kupası DFB Pokal

/

22:45

St. Pauli - B.Dortmund

Almanya Kupası DFB Pokal

/

22:45

Aberdeen - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Dundee United - St.Mirren

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Hearts - St.Johnstone

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Livingston - Dundee FC

İskoçya Premier Lig

/

22:45

Ross Country - Motherwell

İskoçya Premier Lig

/

23:00

Brighton - Chelsea

İngiltere Premier Lig

/

23:00

Juventus - Sampdoria

İtalya Kupası

/

23:30

Cadiz - Espanyol

İspanya La Liga

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Futbol, Gündem, Haber

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