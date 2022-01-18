Bu akşam maç var mı? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var? Bu akşam hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 18 Ocak Salı bugün hangi maçlar var?
Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta.
BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?
17:00
Gaziantep FK - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
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19:00
Malavi - Senegal
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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19:00
Zimbabve - Gine
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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19:30
Lazio - Udinese
İtalya Kupası
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20:00
Konyaspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
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20:00
Fatih Karagümrük - Beşiktaş
Spor Toto Süper Lig
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20:30
Köln - Hamburg
Almanya Kupası DFB Pokal
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20:30
1860 Münih - Karlsruhe
Almanya Kupası DFB Pokal
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22:00
Gabon - Fas
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:00
Gana - Komorlar
CAF Afrika Uluslar Kupasi
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22:00
Real Betis - Alaves
İspanya La Liga
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22:30
Burnley - Watford
İngiltere Premier Lig
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22:45
Bochum - Mainz
Almanya Kupası DFB Pokal
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22:45
St. Pauli - B.Dortmund
Almanya Kupası DFB Pokal
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22:45
Aberdeen - Glasgow Rangers
İskoçya Premier Lig
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22:45
Dundee United - St.Mirren
İskoçya Premier Lig
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22:45
Hearts - St.Johnstone
İskoçya Premier Lig
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22:45
Livingston - Dundee FC
İskoçya Premier Lig
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22:45
Ross Country - Motherwell
İskoçya Premier Lig
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23:00
Brighton - Chelsea
İngiltere Premier Lig
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23:00
Juventus - Sampdoria
İtalya Kupası
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23:30
Cadiz - Espanyol
İspanya La Liga