Bu akşam Babam Çok Değişti neden yok? Babam Çok Değişti final mi yaptı, neden final yaptı? Kanal D Yayın Akışı!
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Bu akşam Babam Çok Değişti neden yok? Babam Çok Değişti final mi yaptı, neden final yaptı? Kanal D Yayın Akışı!

04.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:30
Bu akşam Babam Çok Değişti neden yok? Babam Çok Değişti final mi yaptı, neden final yaptı? Kanal D Yayın Akışı!

Kanal D'de kısa süre önce yayın hayatına başlayan komedi dizisi Babam Çok Değişti bu akşam Kanal D yayın akışında görülmüyor. İzleyiciler, Bu akşam Babam Çok Değişti neden yok? Babam Çok Değişti final mi yaptı, neden final yaptı? sorularını araştırıyor. Peki bu akşam Kanal D'de ne var? İşte Kanal D Yayın Akışı!

Kanal D'de yayınlanan komedi dizisi Babam Çok Değişti geçen hafta final yaptı. Sevenlerine üzücü haberi veren Kanal D, Yapımcı ve kanal yönetiminin aldığı kararla Babam Çok Değişti dizisi, 4. bölümünün ardından ekranlara veda edeceği açıklanmıştı. Bu akşam Kanal D yayın akışında yer almayan Babam Çok Değişti neden yok? Babam Çok Değişti final mi yaptı, neden final yaptı? sorularının detayları burada. Bu akşam Babam Çok Değişti yerine Kanal D'de Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 son bölümünün tekrarı var!

BABAM ÇOK DEĞİŞTİ NEDEN FİNAL YAPTI?

Alev Alev, Mucize Doktor, Sol Yanım, Bir Zamanlar Çukurova gibi başarılı yapımlarla aynı gün yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi, reyting yarışında yenik düştü. Reytinglerde istenilen seviyeye çıkamayan Babam Çok Değişti dizisinin bundan dolayı final kararı aldığı belirtiliyor.

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