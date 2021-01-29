Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 575. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!

Yıllardır Kanal D ekranlarında kesintisiz yayınlanan Arka Sokaklar, yayın yılı ve bölüm sayısı bakımından Türk televizyon tarihinin en uzun haftalık dizisidir. Peki, bu uzun soluklu polisiye dizisi, Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 575. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Erler Film imzalı, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayımlanan polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Arka Sokaklar bugün var mı? Bu akşam Arka Sokaklar var mı? Arka Sokaklar 575. yeni canlı izle Kanal D! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? Arka Sokaklar son bölüm izle!

ARKA SOKAKLAR BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

15. sezonda Cuma akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan dizibu akşam saat 20.00'da izleyici ile buluşuyor. İlk bölümünden itibaren büyük ilgi gören yapım, bu sezon Cuma akşamları Kanal D ekranlarında.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!



Servet'in ekibe yaptığı şantaj, Rıza Baba'nın daha erken davranıp şantaj nedenini ortadan kaldırmasıyla boşa çıkar. İlk kozu boşa çıkan Servet sevk edildiği savcılıktan denetimli serbestlikle bırakılır. Tehditleri ve şantajları işe yaramayan Servet bütün kozlarıyla ekibin etrafını sarıp, ortalığı toz duman etmeye kararlıdır. Hakan, Savcı Fahri'nin karşısına çıkıp ifadesini verir. Avukatı Başak'ta, Hakan'ın yanındadır.

Selin, ağrıların şiddetine dayanamamaktadır. Doktorun uyarılarını iyice kulak ardı edip, ilaçları çekirdek gibi almaktadır. Durumun ciddiyetini fark eden Mesut, kontrolü ele almaya çalışır. Doktor da bu durumun hemen bitmesi için Selin'in ameliyat tarihini öne çeker. Ameliyat olabilmesi için Selin'in ilaçların dozunu aşmaması gerekmektedir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE!

Zafer'in peşine tek başına giden Bahar'dan haber alınamamaktadır. Bahar'a ulaşmak için her yol denenir. Herkes aranır. Emniyette gerilim devam etmektedir. Bu sırada Hüsnü Başkomisere bir telefon gelir. Bahar, Zafer'in evinin uzağında bir mevkii de baygın olarak bulunmuştur. Mesut ve Selin hemen olay yerine intikal edip Bahar'ı hastaneye götürürler. Bahar ciddi şekilde darp almış ve baygındır. Selin ambulanstadır. Sağlıkçılardan aldığı ilk bilgilerde hiç iç açıcı değildir.