Bu acıya yürek dayanmaz
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Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sitede havuz başında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nira'nın cenazesinde ailesi ayakta durmakta zorlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sitede havuz başında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Nira'nın cenazesinde ailesi ayakta durmakta zorlandı. Baba ve anne kızlarının tabutuna sarılarak ağladı.

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hollanda'da yaşayan Elmas ve Zati Akyürek çifti kızları Nira ile birlikte Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan babaları Hayati Öztürk'ün yanına geldi. Burada site içindeki havuza giren 10 yaşındaki Nira, havuzdan çıkması sonrası birden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden ailesi hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler burada küçük Nira'ya ilk müdahalesini yaptıktan sonra önce Turgutlu Devlet Hastanesine ardından da Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaklaşık 4 saatlik çabalara rağmen küçük Nira kurtarılamadı.

Nira Akyürek'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından memleketi Turgutlu'ya getirildi. Küçük Nira için düzenlenen cenaze töreninde anne Elmas Akyürek ve baba Zati Akyürek'in cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Sık sık tabuta sarılarak ağıtlar yakan acılı anne ve babanın durumu yürekleri dağladı.

Nira Akyürek'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. - MANİSA

Bu acıya yürek dayanmaz
Bu acıya yürek dayanmaz
Bu acıya yürek dayanmaz
Bu acıya yürek dayanmaz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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