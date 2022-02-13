BTP lideri Hüseyin Baş sahnede şarkı söyleyerek partililerini coşturdu
Haberler.com, Emre İliksiz - Politika
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şöleninde sahneye çıkarak Duman grubundan Senden Daha Güzel şarkısını söyledi. O anlar, gençlik kolları tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin gençlik şölenine katıldı. Bir anda sahneye fırlayarak "Çıkarın telefonları" diyen Baş, sahnede şarkı söyleyerek herkesi coşturdu.
DUMAN ŞARKISI SÖYLEDİ
Duman grubundan "Senden Daha Güzel" şarkısını söyleyen Hüseyin Baş'ın o görüntüleri, BTP İstanbul Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından "Genel Başkanımız 'Çıkarın Telefonları' deyince biz" notuyla paylaşıldı.