BŞEÜ'de Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi açıldı

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) bünyesinde üniversite-sanayi iş birliklerine yönelik projelerin hazırlanması ve bu alanda öncülük etmesi amacıyla kurulan "Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi"nin hizmete açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu'nun proje ofisi koordinatörü olarak göreve başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ofisin hem üniversite araştırmacılarına hem de sanayicilere yönelik olarak proje desteği hususunda duyulan ihtiyacı karşılaması amacıyla kurulduğunu belirtti.

Beydemir, "Proje ofisimiz üniversitemize, sanayicimize ve şehrimize kısa, orta ve uzun vadede yüksek katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Proje Ofisi Koordinatörü Alanyalıoğlu ise ofis bünyesinde akademisyenler arasında proje kültürünün artırılması, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerinin hazırlanması için lisans döneminden başlanarak tüm aşamalarda eğitimler sunulması ve öncü değerlendirme panellerinin oluşturulması ile fon kaynaklarına sunulacak projelerin niteliklerinin artırılması noktasında hizmetler planladığını ifade etti.

Bilecik'in nüfusuna oranla sanayi potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Alanyalıoğlu, sanayinin daima ihtiyaç duyduğu hizmet, nitelikli iş gücü ve Ar-Ge eksikliklerinin tamamlanması ya da mevcut durumlarının geliştirilmesi için üniversite ile sanayinin ilişkisinin önemli olduğunu aktardı.

Alanyalıoğlu şehirdeki sanayiciler ile araştırmacıların ortak buluşma noktası olacak proje ofisinin dinamik bir rol oynayacağını aktararak proje fikri olan ya da mevcut projelerinin sunumu için desteğe ihtiyaç duyan herkesi proje ofisine davet etti.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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