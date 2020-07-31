Bryan Cranston kimdir? Breaking Bad oyuncusu Bryan Cranston filmleri nelerdir? Bryan Cranston'un aldığı ödüller nelerdir? Breaking Bad dizisinde Walter White karakterini canlandıran Bryan Cranston, muhteşem oyunculuk performansı ile göz doldurmaktadır. Son olarak yakalandığı koronavirüs hastalığı yendiği duyurarak hayranları sevindiren oyuncu ile bilgiler haberimizde

64 yaşındaki 5 Emmy ödüllü yıldız oyuncu, Breaking Bad dizisinde Walter White rolü ile bilinmekte. Cranston Breaking Bad dizisindeki Walter White rolüyle sinema tarihinde üç kez üst üste Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü kazanan ikinci oyuncu.

BRYAN CRANSTON KİMDİR?

Bryan Lee Cranston (7 Mart 1956) Amerikalı oyuncu, x, yazar ve z. Fox yapımı Malcolm in the Middle dizisindeki Hal ve AMC drama serisi Breaking Bad'te Walter White rolleriyle bilinir. Cranston Breaking Bad dizisindeki Walter White rolüyle sinema tarihinde üç kez üst üste Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu Emmy Ödülü kazanan ikinci oyuncu.Cranston Canoga Park Lisesinden mezun oldu. Lisenin kimya kulübü üyesiydi. Öğrencilik yıllarında beyzbol ile ilgilenen oyuncu ilk evliliğini 10 Kasım 1977'de Mickey Middleton ile yapmıştır. İkinci evliliğini ise 2 Temmuz 1989 yılında Robin Dearden ile yaptı. Çiftin Taylor adında 1 kız çocuğu var.

BRYAN CRANSTON'UN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2010 yılında, 62. EmmyÖdülleri- En iyi erkek oyuncu (Breaking Bad)

2014 yılında, 71. Altın Küre Ödülleri-En iyi erkek oyuncu ( Breaking Bad)

2014 yılında, 66. Emmy Ödülleri-En iyi erkek oyuncu (Breaking Bad)

BRYAN CRANSTON'UN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

-Breaking Bad

-Operasyon: Argo

-Gerçeğe Çağrı

-Godzilla 3D

-Trumbo

-Bu da Nereden Çıktı?

-Salgın

-Sürücü

-Olacak İş Değil

-Malcolm in the Middle

-Armitage III: Poly Matrix