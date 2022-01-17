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Brüksel drone ile havadan görüntülendi

AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium Brüksel bazilika kilisesi Brüksel Adalet Sarayı Şehir merkezinden genel görüntüler Avrupa Birliği ve NATO toplantılarına ev sahipliği yapan AB'nin başkenti olarak bilinen Brüksel'in simgeleri havadan görüntülendi.

102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium

Brüksel bazilika kilisesi

Brüksel Adalet Sarayı

Şehir merkezinden genel görüntüler Avrupa Birliği ve NATO toplantılarına ev sahipliği yapan AB'nin başkenti olarak bilinen Brüksel'in simgeleri havadan görüntülendi. Görüntüde1958 yılında Expo 58 Dünya Fuarı'na renk katması için inşa edilen102 metre yüksekliğinde, 9 küreden meydana gelmiş Atomium, Brüksel bazilika kilisesi, Brüksel Adalet Sarayı gibi tarihi yerler görülüyor.

Brüksel drone ile havadan görüntülendi

Brüksel drone ile havadan görüntülendi

Brüksel drone ile havadan görüntülendi

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel, Haber

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