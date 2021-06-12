Brüksel'deki NATO Zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun tempoda kritik görüşmeler

En az yenilgi kadar acı bir kare!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın NATO Zirvesi için Brüksel'e gidiyor. 15-16 Haziran'da Azerbaycan'a geçecek olan Erdoğan, Bakü yönetiminin Ermenistan'dan aldığı Şuşa'da İlham Aliyev'le görüşecek ve Bakü'de oynanacak Türkiye-Galler maçını izleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 13-14 Haziran'da Brüksel'i ziyaret edecek.

'NATO 2020' SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, NATO İttifakı'nın gelecek 10 yıla dönük adaptasyonu amacıyla başlatılan "NATO 2030" sürecinin temel unsurlarının değerlendirilecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Zirvede ayrıca, NATO güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu'nun sonlandırılması kapsamında İttifak'ın Afganistan'a yönelik desteğinin sürdürülmesini teminen atılacak adımların da ele alınması öngörülmektedir"

ALİYEV'İN DAVETİNE İCABET EDECEK

İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Belçika ziyaretinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle 15-16 Haziran'da bu ülkeye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ermenistan işgalinden kurtarılan ve zaferin ardından Azerbaycan'ın 'Kültür Başkenti' olarak ilan edilen Şuşa'da yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye-Azerbaycan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ziyaret vesilesiyle ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi'ne hitap edecekler, A Milli Futbol Takımı'mızın 16 Haziran 2021 tarihinde Bakü'de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le birlikte izleyeceklerdir."

ERDOĞAN 17 HAZİRAN'DA ANTALYA'DA

Azerbaycan ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 17 Haziran'da ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne başkanlık edeceğine dikkat çekilen açıklamada, 18 Haziran'da da Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışını yapacağı açıklandı. Erdoğan'ın zirve ve Forum vesilesiyle ayrıca Türkiye'de bulunacak devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı