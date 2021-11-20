Brüksel'de sürpriz görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Konsey Başkanı Charles Michel'in, Aliyev ve Paşinyan ile bölgedeki durum ve 15 Aralık'ta düzenlenecek Doğu Ortaklığı Zirvesi hazırlıkları kapsamında telefon görüşmeleri yaptığı belirtildi.

GERGİNLİĞİ AZALTMAK İSTİYORLAR

Michel'in, Aliyev ve Paşinyan'a zirve çerçevesinde Brüksel'de bir toplantıya ev sahipliği yapma teklifinde bulunduğu ifade edildi. Liderlerin bölgedeki durumu ve gerginliği giderme yollarını görüşmek için Brüksel'de bir araya gelmek konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Telefon görüşmelerinde Aliyev ve Paşinyan'ın doğrudan iletişim hattı kurulması konusunda da mutabakata vardığı, bu hattın "olayları önleme mekanizması" olarak iki tarafın savunma bakanları arasında kurulacağı kaydedildi.

GEÇEN HAFTA ÇATIŞTILAR

Geçen sene iki devlet arasında yapılan Karabağ Savaşı'nın galibi Azerbaycan olmuştu. Ermeniler 30 yol boyunca işgal ettiği toprakları bırakmak zorunda kalmışlardı. Geçtiğimiz hafta sınır hattında saldırılarda bulunan Ermenistan, çok sayıda askerini kaybetmişti. Saldırılarda 7 Azerbaycan askeri de şehit olmuştu.

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