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Brüksel'de polis şiddeti protesto edildi

Brüksel'de polis şiddeti protesto edildi
AA / Dursun Aydemir - Haberler | Güncel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenledi.

Brüksel Merkez Tren İstasyonu (Gare Central) önünde toplanan eylemciler, ırkçılık karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.

Belçika'da artan polis şiddeti ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler, güvenlik birimlerinden ırkçı olayların aydınlatılmasını ve emniyet birimlerindeki ırkçı yapıların ortaya çıkarılmasını istedi.

Göstericiler, "Birlikte, güvenlik birimlerinde ırkçılığa karşı", "Polis şiddetini durdurun", "Irkçılık bölüyor" ve "Polisin acımasızlığını durdurun" yazılı pankartlar ve dövizler taşıdı.

AA / Dursun Aydemir - Son Dakika Haberleri

Irkçılık, Belçika, Brüksel, Polis, Güncel, Haber

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