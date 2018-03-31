Brtv, 23. Yıl Dönümünü Kutladı

Merkezi Karabük'te bulunan Bizim Radyo Televizyonu (BRTV) 23. yıl dönümünü verilen kokteyle kutladı.



Kentteki bir kafede düzenlenen kokteyle, Karabük Valisi Kemal Çeber, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, kaymakamlar, belediye başkanları, iş adamları, gazeteciler ve diğer protokol üyeleri ile televizyon çalışanları katıldı.



Şahin, burada yaptığı konuşmada, basının önemine değindi.

BRTV'yi uzun süredir takip ettiğini ifade eden Şahin, "Bu kanal bizim dünyaya açılan penceremiz. Sadece Karabük'e değil, uydu üzerinden ülkemize ve dünyanın bir çok bölgesine ulaşarak sesimiz oluyor. BRTV, adeta tırnaklarıyla kazıyarak bugünlere geldi." diye konuştu.

BRTV'nin tıpkı Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Safranbolu ve Kardemir Karabükspor gibi bir değeri haline geldiğini aktaran Şahin, "Son günlerde Karabükspor zor günler geçirmekte. Birilerinin arzu ettiği makama gelememesinin faturasını Kardemir Karabükspor'a kestiğini düşünüyorum.

Bunun ne demek olduğunu bu konuyu yakından takip eden arkadaşlarımız bileceklerdir. Ama ben Karabüklülerin böylesine marka bir spor kulübüne sahip çıkacaklarına yürekten inanıyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Takım düşer tekrar geri gelir, tıpkı geçmişte olduğu gibi. Sahip çıkmalıyız. Ben BRTV'nin başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Vali Kemal Çeber ve Milletvekili Uysal'da konuşmasında BRTV'ye çalışmalarında başarı diledi.

BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya da televizyonun kuruluşundan gelinen zaman kadar geçirdiği süreci katılımcılara anlattı.

Kokteyl, 23. yıl dönümü pastasının kesilmesiyle son buldu.