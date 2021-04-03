Broadway tiyatroları yeniden açılmaya hazırlanıyor
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Broadway tiyatroları yeniden açılmaya hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Tiyatro, müzik ve komedi kulüplerinden görüntüler ABD - Broadway tiyatroları, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York City kentinde yeniden açılmaya hazırlanıyor.

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Tiyatro, müzik ve komedi kulüplerinden görüntüler ABD - Broadway tiyatroları, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York City kentinde yeniden açılmaya hazırlanıyor.

Broadway tiyatroları yeniden açılmaya hazırlanıyor
Broadway tiyatroları yeniden açılmaya hazırlanıyor
Broadway tiyatroları yeniden açılmaya hazırlanıyor
Broadway tiyatroları yeniden açılmaya hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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