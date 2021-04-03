Broadway tiyatroları yeniden açılmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Tiyatro, müzik ve komedi kulüplerinden görüntüler ABD - Broadway tiyatroları, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York City kentinde yeniden açılmaya hazırlanıyor.
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Tiyatro, müzik ve komedi kulüplerinden görüntüler ABD - Broadway tiyatroları, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York City kentinde yeniden açılmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol