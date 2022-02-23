Britney Spears 15 milyon dolara hayat hikayesini yazacak - Haberler
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Britney Spears 15 milyon dolara hayat hikayesini yazacak

DailyMotion.com - Magazin
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Üzerindeki vasilikten kurtularak işlerinin ve mülklerinin kontrolünü eline alan Britney Spears, yazacağı otobiyografi kitabı için çetin bir ihale savaşının ardından Simon Schuster yayıneviyle anlaşmaya vardı.

Üzerindeki vasilikten kurtularak işlerinin ve mülklerinin kontrolünü eline alan Britney Spears, yazacağı otobiyografi kitabı için çetin bir ihale savaşının ardından Simon Schuster yayıneviyle anlaşmaya vardı.

DailyMotion.com - Magazin

Simon Schuster, Britney Spears, Magazin, Haberler

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