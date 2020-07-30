British Airways çalışanlarından İspanya Büyükelçiliği önünde eylem
Protestodan detaylar Eylemcilerden detaylar LONDRA - British Airways (BA) çalışanları Londra'da İspanya Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
30.07.2020 17:33 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:40
Protestodan detaylar
Eylemcilerden detaylar LONDRA - British Airways (BA) çalışanları Londra'da İspanya Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.
Eylemciler BA'nın sahini İspanyol şirket IAG'nin Kovid-19 bahanesiyle binlerce çalışanı işten çıkarıp yerine daha ucuz çalıştıracak personel almayı planlamakla suçladı.
Kaynak: AA