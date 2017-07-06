Trafiği Aksatan 4 Metrelik Pitonu Bebek Gibi Kucağına Alıp Yolun Kenarına Bıraktı

Brezilya'nın Rio kentinde yolun ortasında durup trafiği aksatan 4 metrelik pitonu gören korkusuz kadın, kucağına aldığı pitonu yolun kenarına bırakarak kendisini izleyenleri hayran bıraktı. 4 metrelik pitonu bebek gibi kucağına alan kadının bu görüntüleri sosyal medyada binlerce kez izlenirken kadına övgüler yağdı.

ARABASINDAN İNİP YILANI KUCAĞINA ALDI

Brezilya Rio'da yaklaşık dört metre uzunluğunda olan dev bir piton yılanı yol üzerinde durup trafiği aksattı. Çevredekiler büyük bir korku yaşarken ismi açıklanmayan ve beklemek için zamanı olmayan cesur bir kadın, arabasından inip soğukkanlı bir şekilde dev yılana doğru yürüyüp yılanı kafasından tutup omuzlarına atarak yoldan çekip trafiğin tekrar açılmasını sağladı. Kadın yılanı yol kenarında bulunan çalılıklara atmandan önce poz verdi ve çevredekiler kadının fotoğrafını çekti.

İNTERNETTE FENOMEN OLDU

Çevredeki kimse yılana yaklaşmaya bile cesaret edemezden kadının yılanı eli ile alıp yoldan çekmesi etraftakilere büyük bir şaşkınlık yarattı. Videoda bazı inanların ne kadar cesur bir kadın deyip kadına övgüler yağdırdıkları görülüyor. Video internette yayınlandıktan sonra binler kez izlenirken cesur kadın, internet kullanıcılarından büyük övgü aldı.