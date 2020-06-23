Brezilya yargısı, Bolsonaro'ya maske takma zorunluluğu getirdi
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Brezilya yargısı, Bolsonaro'ya maske takma zorunluluğu getirdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önemsemeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya mahkeme kararı ile kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

Brezilya yargısı, Bolsonaro'ya maske takma zorunluluğu getirdi
23.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:18

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınını önemsemeyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya mahkeme kararı ile kamusal alanda maske takma zorunluluğu getirildi.

Latin Amerika'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının merkez üssü olan Brezilya'da virüsü "küçük bir grip" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın Brasilia Federal Bölgesinde yürürlükte olan kararname kapsamında alındığı ifade edildi. Bolsonaro'nun kamusal alanda maske takmaması halinde 2 bin real para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Karar, Brasilia Federal Bölge Valisi Ibaneis Rocha tarafından uygulanan maske takma zorunluluğu kuralına bağlı olarak çıkarıldı. Rocha'nın aldığı kararla başkent Brasilia'nın da içinde yer aldığı Brasilia eyaletinde tüm kamusal alanlarda maske takma mecburiyeti bulunuyor. 11 Mayıs'ta alınan karar gereği maske takmayanlara 2 bin real (yaklaşık 387 dolar) para cezası kesiliyor.

Hakim Renato Borelli, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun söz konusu kuraldan muaf olmadığını belirtti. Borelli, Devlet başkanı ya da diğer kamu görevlilerinin maske takmamaları durumunda 2 bin real para cezasına çarptırılacaklarını ifade etti.

Brezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro, salgının başlangıcından itibaren virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin salgından daha zararlı olduğunu savunuyor. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyonu, ölü sayısı ise 51 bini aşmış durumda. Salgının ağır bilançosuna rağmen Bolsonaro, maske takmamayı tercih ediyor. Bolsonaro son olarak bir miting sırasında kendisini destekleyenlere maskesiz olduğu halde sarılmıştı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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