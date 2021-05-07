Brezilya tarihinin en kanlı baskını! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
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Brezilya tarihinin en kanlı baskını! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir polis memuru dahil 25 kişi öldü

Brezilya tarihinin en kanlı baskını! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir polis memuru dahil 25 kişi öldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Dünya

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da 200 polisin katılımıyla dev bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çatıda silahlı insanlar, kan gölüne dönen sokaklar ve kurşun geçirmez helikopterlere ait görüntülerin havada uçuştuğu son yılların bu en kanlı baskınında başından vurulan bir polis memuru ile birlikte toplam 25 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkenin Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda çıkan çatışmada başından vurulan polis memuru Andre Frias ile 24 şüpheli hayatını kaybetti.

Brezilya tarihinin en kanlı baskını! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir polis memuru dahil 25 kişi öldü

KURŞUNLAR METROYA İSABET ETTİ: 2 YOLCU YARALANDI

Çatışmanın olduğu bölgenin yakınındaki metroya isabet eden kurşunlar nedeniyle 2 yolcu yaralandı. Mahalle sakinleri, bölgede patlama sesleri duyduklarını belirtti.

Brezilya tarihinin en kanlı baskını! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir polis memuru dahil 25 kişi öldü

ÇOCUKLARI BİLE SİLAH ALTINA ALMIŞLAR

Jacarezinho'yu kontrol eden yasa dışı çetenin, suç eylemleri gerçekleştirmek için çocukları silah altına aldığı bilgisi paylaşıldı.

Brezilya tarihinin en kanlı baskını! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir polis memuru dahil 25 kişi öldü

2016'DAN BU YANA EN YÜKSEK SAYI

Brezilya'da silahlı çatışmaları takip eden Fogo Cruzado'ya göre, bu operasyondaki can kaybı, 2016'dan bu yana bir polis operasyonunda görülen en yüksek sayı oldu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, geçen yıl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dönemi boyunca gecekondu mahallelerine operasyon düzenlenmesini askıya almış ancak "kesinlikle istisnai durumlarda" operasyon düzenlenmesine izin vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
Brezilya'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 25 kişi öldü
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