Brezilya tarihinin en kanlı baskını! Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda bir polis memuru dahil 25 kişi öldü

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da 200 polisin katılımıyla dev bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Çatıda silahlı insanlar, kan gölüne dönen sokaklar ve kurşun geçirmez helikopterlere ait görüntülerin havada uçuştuğu son yılların bu en kanlı baskınında başından vurulan bir polis memuru ile birlikte toplam 25 kişi hayatını kaybetti.