Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti
30.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:13
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti.
Popülist söylemleriyle bilinen aşırı sağcı lider, dünyaca ünlü yıldıza yönelttiği suçlamalara dair herhangi bir kanıt göstermedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com