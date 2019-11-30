Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor
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Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Amazon Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti

30.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:13
Brezilya lideri Bolsonaro: Leonardo DiCaprio Amazon ormanlarındaki yangınları finanse ediyor

Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yıldızı Leonardo DiCaprio'nun Ormanlarında çıkan yangınları finanse ettiğini iddia etti.


Popülist söylemleriyle bilinen aşırı sağcı lider, dünyaca ünlü yıldıza yönelttiği suçlamalara dair herhangi bir kanıt göstermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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