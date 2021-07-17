Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun taburcu olması bekleniyor

Sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun birkaç gün içinde taburcu edilebileceği bildirildi.

Sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun birkaç gün içinde taburcu edilebileceği bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz'da başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada, Bolsonaro'nun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilerek, birkaç gün içinde taburcu edilebileceği bildirildi. Bolsonaro'nun bugün itibariyle çorba ve püre yemeye başladığı kaydedildi.

"Kendimi iyi hissediyorum"

Ülkenin kuzeyindeki Ceara eyaletinde bir banka şubesinin açılışına çevrimiçi olarak katılan Bolsonaro, kendini iyi hissettiğini ve işe geri dönmek için can attığını söyledi. Bolsonaro burada yaptığı konuşmada, "Kendimi iyi hissediyorum. Yaşadığım sorun 2018'de aldığım bıçak yarasından kaynaklanıyor, zaman zaman bağırsaklarımı etkiliyor. İşe geri dönmek, arkadaşlarımı görmek ve Brezilya'yı harekete geçirmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Bolsonaro, 2018'deki seçim kampanyasında bıçaklanmış, bağırsaklarından yaralanan popülist siyasetçi tedavi için defalarca ameliyat geçirmişti. Bolsonaro, 9 Temmuz'da Planalto Sarayı'nda yaptığı bir konuşmada, "Yedi gündür hıçkırmaktan konuşamıyorum. Bugün iki, yarın bir konuşmam var. Bu yüzden fazla konuşmayacağım. Burada konuşmaktan tasarruf ediyorum" şeklinde konuşarak rahatsızlığından şikayet etmişti. Bolsonaro, son olarak geçtiğimiz çarşamba günü karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı