Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşi koronaya yakalandı
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşi koronaya yakalandı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun eşi koronaya yakalandı
30.07.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:26

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi Michelle Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçirmeye devam ediyor. Bolsonaro'nun iyileşmesinin ardından eşi Michelle Bolsonaro'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Brezilya Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada Bolsonaro'nun eşinin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken, tedaviye başlandığı bildirildi. Açıklamada, "First Lady Bolsonaro'nun bugün yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi. İyileşmesi için belirlenen tüm protokoller takip edilecek. First Lady, Devlet Başkanlığı sağlık ekibi tarafından tedavi ediliyor" denildi.

Bolsonaro'nun Covid-19 testi 7 Temmuz tarihinde pozitif çıkmış, 25 Temmuz'da ise tamamen iyileşmişti. Devlet Başkanı Bolsonaro'nun dışında kabinesinde yer alan bakanlardan Bilim ve Teknoloji Bakanı Marcos Pontes, Kurumsal Güvenlik Bakanı Augusto Heleno, Maden ve Enerji Bakanı Bento Albuquerque, Vatandaşlık Bakanı Onyx Lorenzoni ve Eğitim Bakanı Milton Ribeiro'nun korona virüs testleri pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, Brezilya'da toplam korona virüs vaka sayısı 2 milyon 566 bin 765'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 90 bin 383'e ulaştı.

(Serkan Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

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