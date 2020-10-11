Brezilya'daki AVM açılışında Covid-19 unutuldu
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Brezilya'daki AVM açılışında Covid-19 unutuldu

11.10.2020 21:34 | Son Güncelleme: 11.10.2020 22:15

Brezilya'daki AVM açılışında korona virüs salgını unutuldu.

Brezilya'daki AVM açılışında korona virüs salgını unutuldu. Binlerce kişi AVM'ye akın etti.

Dünyada korona virüs salgınından en fazla etkilenen üçüncü ülke konumunda bulunan Brezilya'da bir AVM açılışında salgın unutuldu. Para eyaletine bağlı Belen kentinde Havan isimli AVM'nin açılışı sırasında binlerce kişi Covid-19 tedbirlerini hiçe saydı. Açılış sırasında vatandaşlar adeta birbirini ezerken, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı. AVM'de bulunun kişiler tarafından kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Olayın ardından güvenlik güçleri AVM'yi kapatırken, AVM'nin sahibi Luciano Hang sıhhi kuralların ihlali konusunda ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Hang karakoldaki savunmasında, "Para halkından bu kadar çok sevgi görmeyi beklemiyorduk. Brezilya'daki 150 mağazamızın hepsinde sağlık prosedürlerimiz var. Ancak bunları bugün uygulamak imkansızdı" ifadelerini kullanarak, eyalet valisinden özür diledi.

Öte yandan Brezilya'da toplam vaka sayısı 5 milyon 95 bin 586'ya, toplam can kaybı ise 150 bin 338'e ulaştı.

(İHA)

Brezilya'daki AVM açılışında Covid-19 unutuldu
Brezilya'daki AVM açılışında Covid-19 unutuldu
Brezilya'daki AVM açılışında Covid-19 unutuldu
Brezilya'daki AVM açılışında Covid-19 unutuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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