Brezilya'da Yüksek Mahkeme Temer Hakkında Yeni Soruşturma İzni Verdi

SAO Brezilya'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Michel Temer hakkında yeni bir yolsuzluk soruşturması açılmasına izin verdi.



Yüksek Mahkeme Yargıcı Luis Roberto Barroso, Başsavcılığın, Temer'in bu yılın mayıs ayında imzaladığı bir kararnameyle onay verdiği imar projesinde, Santos kentindeki liman işletmesini yürüten şirkete rüşvet karşılığında menfaat sağladığı şüphesiyle mahkemeye yaptığı adli soruşturma izni başvurusunu kabul etti.



Barosso, yazılı kararında, soruşturma izni verilmesinin Temer'in suçlu olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak savcılığın soruşturma açılması için öne sürdüğü gerekçelerin "makul" ve "akla yakın" bulunduğunu belirtti.



Barosso, "Hiç kimse, bir kamu otoritesinin, bilhassa da bir devlet başkanının bu tür bir soruşturmaya uğramasının getireceği kişisel ve siyasi külfeti görmezden gelmemelidir. Ne var ki bu cumhuriyetçi prensiplerin zorunlu kıldığı bir bedeldir." ifadelerini kullandı.



Temer ise iddialar hakkında yaptığı açıklamada, herhangi bir siyasi etki altında kalmadan teknik bilgilendirme ve tavsiyelere uyarak projeyi onayladığını belirterek süreçte hiçbir bir suistimal bulunmadığını savundu.



Temer hakkındaki soruşturma izni, devlet başkanının görevden geçici süreyle azledilmesine yol açabilir.



Mahkeme, temmuz ayında Başsavcılığın Temer'in bir kesimhane ve et işletmesinin yöneticilerinden rüşvet aldığı suçlamasıyla açtığı soruşturmaya izin vermişti. Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi soruşturmaya onay vermemişti.



Son olayda da Başsavcılık, Yüksek Mahkemeden aldığı iznin ardından Temer hakkında hazırlayacağı fezlekeyi Temsilciler Meclisine yollayacak. Meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin onay vermesi halinde devlet başkanı hakkında dava açılabilecek. Bu durumda, adli süreç sonuçlanana kadar Temer geçici olarak görevden alınacak, yerine meclis başkanı devlet başkanlığı görevini vekaleten yürütecek.