Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

02.11.2020 15:20 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:25
Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin bahçesinde görülen kıllı bacaklı vampir yarasa, tedirginlik yarattı. Genellikle Brezilya'da yaşayan ve kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa koruma altına alındı.

Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı İmadettin Söyleme, evinin bahçesinde beslediği 4 tavuğun son bir haftada ölmesi üzerine araştırma yaptı. Ancak gündüz yaptığı araştırmada bir sonuç alamadı. Gece yarısı tekrar bahçesini kontrol eden Söyleme, ilk anda tilki yavrusu sandığı hayvanla karşılaştı. Hayvanı yakalayan Söyleme, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nü aradı. Bu sabah gelen ekipler, yakalanan hayvanın genellikle Brezilya'da yaşayan sadece kuşların kanı ile beslenen kıllı bacaklı vampir yarasa olduğunu belirledi.Kıllı bacaklı vampir yarasa, Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.


Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü
Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

İlgili Haberler

Bitkin haldeki yarasa yavrusu tedavisinin ardından doğaya salındı
Bitkin haldeki yarasa yavrusu tedavisinin ardından doğaya salındı
Mavi kuyruklu bülbül, Türkiye'de 4'üncü kez görüldü
Mavi kuyruklu bülbül, Türkiye'de 4'üncü kez görüldü
YTB, Karadağ'da Rojaye Belediye Ödülüne layık görüldü
YTB, Karadağ'da Rojaye Belediye Ödülüne layık görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Geert Wilders Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Enes Batur Hande Erçel Danla Bilic Burak Özçivit
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Mbaye Diagne Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya'da yaşayan vampir yarasa Mersin'de görüldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 15:31:24. #1.15#
title