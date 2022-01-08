Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü - Haberler
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Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü

Brezilya'da turistlerin gezdiği teknelerin üzerine kaya düştü
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi.

BUENOS Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine büyük bir kaya parçası devrildi.

Brezilya'da yayın yapan G1 adlı internet portalında yer alan habere göre, Minas Gerais İtfaiyesi, eyalete bağlı Capitolio kentinde büyük bir kaya parçasının turistleri taşıyan teknelerin üzerine düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaya parçasının 3 tekneyi etkilediği, yaralanan 9 kişinin tedavisinin hastanede devam ettiği ve hafif yaralanan 23 kişinin tedavisinin ise tamamlandığı bildirildi.

Brezilya donanması, olaya ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle düştüğü tahmin ediliyor.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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