Plaja vuran dev dalga çocukları sürükledi! Panik anları kameraya yansıdı

Brezilya'da plajı vuran büyük bir dalga, güneşlenen turistlerin panik yaşamasına neden oldu. Dalganın çocukları, eşyaları sürüklediği anlar ve yaşanan panik amatör kameralara yansıdı.

DALGA ÇOCUKLARI VE EŞYALARI SÜRÜKLEDİ

Olay, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir plajda meydana geldi. Kıyıya vuran büyük dalga, plajdaki çocukları ve turistlerin oturdukları sandalyeleri sürükleme başladı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Çok sayıda insan, panik halinde çocuklarını ve sürüklenen eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Görüntülerde, çok sayıda çocuğun çığlık attığı duyuldu.

Yerel medya, meydana gelen olayda kimsenin zarar görmediğini duyurdu.

Kaynak: DHA